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    В Москве из-за непогоды закрыли территорию ВДНХ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    В Москве <nobr>из-за</nobr> непогоды закрыли территорию ВДНХ

    В Москве из-за непогоды закрыли территорию ВДНХ

    В Москве <nobr>из-за</nobr> непогоды закрыли территорию ВДНХ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Территория ВДНХ закрыта из-за резкого усиления ветра в Москве.

    Территорию ВДНХ в Москве закрыли для посещения из-за штормового предупреждения в городе. Об этом в субботу сообщает пресс-служба выставки.

    Пресс-служба ВДНХ: «Территория ВДНХ закрыта для посещения граждан в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все купленные билеты на сегодня, 21 апреля 2018, будут компенсированы».

    Ранее в субботу столичное управление МЧС объявило в городе штормовое предупреждение. С 15:00 в Москве ожидается усиление ветра до 20–25 метров в секунду. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Спасатели напоминают, что в такую погоду следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

    Напомним, на ВДНХ сейчас ведутся работы по реставрации павильонов и благоустройству территории.

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