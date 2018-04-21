В Москве из-за непогоды закрыли территорию ВДНХ

Территория ВДНХ закрыта
из-за резкого усиления ветра в Москве.
Территорию ВДНХ в Москве закрыли для посещения из-за штормового предупреждения в городе. Об этом в субботу сообщает пресс-служба выставки.
Пресс-служба ВДНХ: «Территория ВДНХ закрыта для посещения граждан в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все купленные билеты на сегодня, 21 апреля 2018, будут компенсированы».
Ранее в субботу столичное управление МЧС объявило в городе штормовое предупреждение. С 15:00 в Москве ожидается усиление ветра до 20–25 метров в секунду. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Спасатели напоминают, что в такую погоду следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.
Напомним, на ВДНХ сейчас ведутся работы по реставрации павильонов и благоустройству территории.
Пресс-служба ВДНХ: «Территория ВДНХ закрыта для посещения граждан в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все купленные билеты на сегодня, 21 апреля 2018, будут компенсированы».
Ранее в субботу столичное управление МЧС объявило в городе штормовое предупреждение. С 15:00 в Москве ожидается усиление ветра до 20–25 метров в секунду. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Спасатели напоминают, что в такую погоду следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.
Напомним, на ВДНХ сейчас ведутся работы по реставрации павильонов и благоустройству территории.
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