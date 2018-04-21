В Центральной России продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Предпоследний уровень погодной опасности продлен в нескольких областях Центрального федерального округа еще на сутки.
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Гидрометцентр России в субботу продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в нескольких регионах Центральной России еще на сутки. Речь идет о Москве и Подмосковье, Владимирской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Напомним, «оранжевый» уровень погодной опасности означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В остальных регионах ЦФО сохраняется «желтый» уровень опасности.
В ночь на воскресенье по всей Центральной России ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду, дожди, грозы, местами мокрый снег.
Управление МЧС по Москве в субботу объявило в городе штормовое предупреждение. Городские экстренные службы уже приведены в полную готовность.
В остальных регионах ЦФО сохраняется «желтый» уровень опасности.
В ночь на воскресенье по всей Центральной России ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду, дожди, грозы, местами мокрый снег.
Управление МЧС по Москве в субботу объявило в городе штормовое предупреждение. Городские экстренные службы уже приведены в полную готовность.
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