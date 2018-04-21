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    В Центральной России продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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    В Центральной России продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

    В Центральной России продлен «оранжевый» уровень погодной опасности

    Предпоследний уровень погодной опасности продлен в нескольких областях Центрального федерального округа еще на сутки.

    Гидрометцентр России в субботу продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в нескольких регионах Центральной России еще на сутки. Речь идет о Москве и Подмосковье, Владимирской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Напомним, «оранжевый» уровень погодной опасности означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    В остальных регионах ЦФО сохраняется «желтый» уровень опасности.

    В ночь на воскресенье по всей Центральной России ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду, дожди, грозы, местами мокрый снег.

    Управление МЧС по Москве в субботу объявило в городе штормовое предупреждение. Городские экстренные службы уже приведены в полную готовность.

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