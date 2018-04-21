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    «Это реально опасно»: Собянин предупредил москвичей о шторме

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    «Это реально опасно»: Собянин предупредил москвичей о шторме

    «Это реально опасно»: Собянин предупредил москвичей о шторме

    «Это реально опасно»: Собянин предупредил москвичей о шторме
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Столичный мэр напомнил о штормовом предупреждении.

    Сергей Собянин подчеркнул, что уже сегодня днем в Москве усилится ветер. В связи с этим городские службы приведены в полную готовность.



    Между тем Гидрометцентр из-за усиления ветра повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, «оранжевого».

    Кроме того, в ближайшее время в Москву придет похолодание. В ночь на понедельник температура может упасть до нуля, не исключен небольшой снег.

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