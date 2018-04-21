«Это реально опасно»: Собянин предупредил москвичей о шторме

Столичный мэр напомнил о штормовом предупреждении.
Сергей Собянин подчеркнул, что уже сегодня днем в Москве усилится ветер. В связи с этим городские службы приведены в полную готовность.
Между тем Гидрометцентр из-за усиления ветра повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, «оранжевого».
Кроме того, в ближайшее время в Москву придет похолодание. В ночь на понедельник температура может упасть до нуля, не исключен небольшой снег.
МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.
Между тем Гидрометцентр из-за усиления ветра повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, «оранжевого».
Кроме того, в ближайшее время в Москву придет похолодание. В ночь на понедельник температура может упасть до нуля, не исключен небольшой снег.
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