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    Синоптики пообещали жителям Центральной России снежные выходные

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    Синоптики пообещали жителям Центральной России снежные выходные

    Синоптики пообещали жителям Центральной России снежные выходные

    Гидрометцентр России выпустил предупреждение о сильном ветре и снеге в ближайшие выходные.

    Как говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра, «в связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15–22 м/с».

    При этом отмечается, что в северной части ЦФО, включая Московскую область, пройдут дожди со снегом. При этом местами «установится временный снежный покров толщиной до 5–15 см».

    В воскресенье, 22 апреля, на севере ЦФО ночные температуры перейдут через нулевую отметку до минус 2 градусов, днем ожидается плюс 2–8. При этом в ночь на понедельник, 23 апреля, возможно понижение температуры на севере ЦФО до минус 6 градусов.

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