В Южной Корее оценили решение КНДР прекратить ядерные испытания

В Южной Кореее положительно оценили заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных испытаний. Власти страны уверены, что это большой шаг на пути денуклеаризации Корейского полуострова.
Администрация президента Южной Кореи: «Решение КНДР говорит о значимом прогрессе в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Это создаст очень положительные условия для успеха предстоящего межкорейского саммита и саммита КНДР-США».
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. Решение КНДР высоко оценил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет предстоящего саммита.
Напомним, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае или начале июня. А пока в Пхеньяне успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя этот визит, американский лидер подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных испытаний и прекращает работу ядерного полигона на севере страны. Решение КНДР высоко оценил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что это «хорошая новость для всего мира», а также добавил, что ждет предстоящего саммита.
Напомним, встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае или начале июня. А пока в Пхеньяне успел побывать глава ЦРУ Майкл Помпео. Комментируя этот визит, американский лидер подтвердил, что Помпео «провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо».
Комментарии