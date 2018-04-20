Лавров обвинил США и их союзников в бомбардировках переговоров в Женеве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, Великобритания и Франция нанесли удар не только по Сирии, но и по переговорному процессу в Женеве.
По итогам встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой Лавров назвал действия западной коалиции «агрессивным актом», который многое осложнил, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, после Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, саммита президентов России, Турции и Ирана в Анкаре 4 апреля ситуация была близка к тому, чтобы возобновить в Женеве реальный межсирийский диалог, прежде всего — по конституционной реформе.
Сергей Лавров: «Поэтому три упомянутые мною страны бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но они бомбили и переговоры в Женеве».
Лавров выразил мнение, что в рамках урегулирования кризиса следует как можно скорее запустить работу по сирийскому конституционному комитету.
Сергей Лавров: «Мы все продолжаем настаивать на скорейшем запуске конституционного комитета в Женеве при содействии господина де Мистуры и в координации с другими странами-гарантами».
Министр подчеркнул, что Россия и ООН озабочены тем, что сирийские «оппозиционеры» призвали США, Великобританию и Францию продолжить военные действия и распространить военную операцию на всю сирийскую территорию.
В целом переговоры с де Мистурой, по мнению Лаврова, получились полезными. Он добавил, что у сторон есть понимание того, как преодолевать эту сложную ситуацию.
Стаффан де Мистура по итогам встречи с Лавровым призвал ОЗХО оперативно направить миссию в Думу, чтобы «как можно скорее перевернуть страницу предполагаемой химической атаки».
По словам Лаврова, после Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, саммита президентов России, Турции и Ирана в Анкаре 4 апреля ситуация была близка к тому, чтобы возобновить в Женеве реальный межсирийский диалог, прежде всего — по конституционной реформе.
Сергей Лавров: «Поэтому три упомянутые мною страны бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но они бомбили и переговоры в Женеве».
Лавров выразил мнение, что в рамках урегулирования кризиса следует как можно скорее запустить работу по сирийскому конституционному комитету.
Сергей Лавров: «Мы все продолжаем настаивать на скорейшем запуске конституционного комитета в Женеве при содействии господина де Мистуры и в координации с другими странами-гарантами».
Министр подчеркнул, что Россия и ООН озабочены тем, что сирийские «оппозиционеры» призвали США, Великобританию и Францию продолжить военные действия и распространить военную операцию на всю сирийскую территорию.
В целом переговоры с де Мистурой, по мнению Лаврова, получились полезными. Он добавил, что у сторон есть понимание того, как преодолевать эту сложную ситуацию.
Стаффан де Мистура по итогам встречи с Лавровым призвал ОЗХО оперативно направить миссию в Думу, чтобы «как можно скорее перевернуть страницу предполагаемой химической атаки».
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