Сирийский диалог в Сочи закрыли для прессы

Сегодня в Сочи — основной день конгресса национального диалога Сирии. На него приехали более 1,5 тысячи участников — это настоящий срез общества арабской республики. Попытки наладить диалог предпринимались не раз, но впервые с начала конфликта на переговорах представлен столь широкий состав участников.
Как отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова, пленарное заседание конгресса проходит за закрытыми дверями. Из зала после церемонии открытия попросили удалиться и журналистов, и так называемых наблюдателей, поскольку это сугубо сирийский диалог.
Кадри Джамиль, лидер платформы «Москва» сирийской оппозиции: «Сирийцы не привыкли к диалогу. У нас была одна единственная попытка в августе 2011 года, но потом все это прервалось. И если учесть, что десятки лет уровень политических свобод был недостаточным, то можно понять, что навыки, привычки и традиции диалога в Сирии, как и во всем арабском мире, очень бедны».
Джамиль добавил, что события в Сочи возобновляют то, что было оборвано в 2011 году, и дают большие надежды на начало серьезного диалога между сирийцами.
Подробности — в видеоматериале.
Кадри Джамиль, лидер платформы «Москва» сирийской оппозиции: «Сирийцы не привыкли к диалогу. У нас была одна единственная попытка в августе 2011 года, но потом все это прервалось. И если учесть, что десятки лет уровень политических свобод был недостаточным, то можно понять, что навыки, привычки и традиции диалога в Сирии, как и во всем арабском мире, очень бедны».
Джамиль добавил, что события в Сочи возобновляют то, что было оборвано в 2011 году, и дают большие надежды на начало серьезного диалога между сирийцами.
Подробности — в видеоматериале.
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