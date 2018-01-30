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    Сирийский диалог в Сочи закрыли для прессы. войны и вооруженные конфликты, дипломатия, Сирия, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийский диалог в Сочи закрыли для прессы

    Сирийский диалог в Сочи закрыли для прессы

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    Сирийский диалог в Сочи закрыли для прессы

    Сирийский диалог в Сочи закрыли для прессы

    Сирийский диалог в Сочи закрыли для прессы

      Сегодня в Сочи — основной день конгресса национального диалога Сирии. На него приехали более 1,5 тысячи участников — это настоящий срез общества арабской республики. Попытки наладить диалог предпринимались не раз, но впервые с начала конфликта на переговорах представлен столь широкий состав участников.

      Как отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова, пленарное заседание конгресса проходит за закрытыми дверями. Из зала после церемонии открытия попросили удалиться и журналистов, и так называемых наблюдателей, поскольку это сугубо сирийский диалог.

      Кадри Джамиль, лидер платформы «Москва» сирийской оппозиции: «Сирийцы не привыкли к диалогу. У нас была одна единственная попытка в августе 2011 года, но потом все это прервалось. И если учесть, что десятки лет уровень политических свобод был недостаточным, то можно понять, что навыки, привычки и традиции диалога в Сирии, как и во всем арабском мире, очень бедны».

      Джамиль добавил, что события в Сочи возобновляют то, что было оборвано в 2011 году, и дают большие надежды на начало серьезного диалога между сирийцами.

      Подробности — в видеоматериале.

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