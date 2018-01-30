Конгресс сирийского нацдиалога официально открывается в Сочи

В Сочи сегодня официально открывается конгресс национального диалога Сирии, который проводится по инициативе России.

На мероприятие уже съехались более 1600 участников. Они представляют власти Сирии и самые разные оппозиционные силы. Некоторые из них впервые встретятся с представителями Асада лицом к лицу.



Приехали также старейшины сирийских племен. В качестве наблюдателей выступают делегаты Ирана, Турции, арабских стран. Прибыл и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Именно ему будут переданы итоговые документы конгресса.



Ключевая задача форума — создание конституционной комиссии.