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    Конгресс сирийского нацдиалога официально открывается в Сочи. ООН, Сирия, Сочи, войны и вооруженные конфликты, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКонгресс сирийского нацдиалога официально открывается в Сочи

    Конгресс сирийского нацдиалога официально открывается в Сочи

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    Конгресс сирийского нацдиалога официально открывается в Сочи

    Конгресс сирийского нацдиалога официально открывается в Сочи

      В Сочи сегодня официально открывается конгресс национального диалога Сирии, который проводится по инициативе России.

      На мероприятие уже съехались более 1600 участников. Они представляют власти Сирии и самые разные оппозиционные силы. Некоторые из них впервые встретятся с представителями Асада лицом к лицу.

      Приехали также старейшины сирийских племен. В качестве наблюдателей выступают делегаты Ирана, Турции, арабских стран. Прибыл и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Именно ему будут переданы итоговые документы конгресса.

      Ключевая задача форума — создание конституционной комиссии.

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