Путин назвал цель конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Конгресс национального диалога Сирии, проходящий в Сочи, позволит реализовать стремление сирийцев к прекращению братоубийственной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам конгресса.
Обращение Путина зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
Из телеграммы Владимира Путина участникам конгресса: «Надеюсь, что ваш форум позволит вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину».
По мнению российского лидера, конгресс дает хорошую возможность для реализации стремления сирийцев к прекращению братоубийственной войны, окончательному искоренению терроризма и возвращению к нормальной жизни.
Из телеграммы Владимира Путина участникам конгресса: «Совместно с партнерами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии — мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны».
Ранее сообщалось, что на пленарное заседание конгресса собирались более 1000 делегатов. Открытие задержалось из-за представителей сирийской оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями.
Из телеграммы Владимира Путина участникам конгресса: «Надеюсь, что ваш форум позволит вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину».
По мнению российского лидера, конгресс дает хорошую возможность для реализации стремления сирийцев к прекращению братоубийственной войны, окончательному искоренению терроризма и возвращению к нормальной жизни.
Из телеграммы Владимира Путина участникам конгресса: «Совместно с партнерами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии — мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны».
Ранее сообщалось, что на пленарное заседание конгресса собирались более 1000 делегатов. Открытие задержалось из-за представителей сирийской оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями.
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