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    Путин назвал цель конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    Путин назвал цель конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    Путин назвал цель конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    Путин назвал цель конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • Конгресс национального диалога Сирии, проходящий в Сочи, позволит реализовать стремление сирийцев к прекращению братоубийственной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам конгресса.

    Обращение Путина зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

    Из телеграммы Владимира Путина участникам конгресса: «Надеюсь, что ваш форум позволит вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину».

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    По мнению российского лидера, конгресс дает хорошую возможность для реализации стремления сирийцев к прекращению братоубийственной войны, окончательному искоренению терроризма и возвращению к нормальной жизни.

    Из телеграммы Владимира Путина участникам конгресса: «Совместно с партнерами по астанинскому процессу — Ираном и Турцией, влиятельными арабскими государствами, соседями Сирии — мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны».

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    Ранее сообщалось, что на пленарное заседание конгресса собирались более 1000 делегатов. Открытие задержалось из-за представителей сирийской оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями.

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