Шойгу: западная коалиция ударила по Сирии «в самый неподходящий момент»

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил западную коалицию в том, что она нанесла удар по Сирии в самый неподходящий момент.
Сергей Шойгу: «Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте».
Он добавил, что операцию в Гуте через два дня после нанесения этих ударов завершили. По мнению Шойгу, атака западных стран помешала процессу урегулирования в Сирии, передает РИА Новости.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет, бездоказательно обвинив Дамаск в использовании химоружия в городе Дума. По данным Москвы, две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. Доказательства данных о сбитых ракетах, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, будут представлены в ближайшее время.
Он добавил, что операцию в Гуте через два дня после нанесения этих ударов завершили. По мнению Шойгу, атака западных стран помешала процессу урегулирования в Сирии, передает РИА Новости.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет, бездоказательно обвинив Дамаск в использовании химоружия в городе Дума. По данным Москвы, две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. Доказательства данных о сбитых ракетах, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, будут представлены в ближайшее время.
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