Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    Шойгу: западная коалиция ударила по Сирии «в самый неподходящий момент»

    комментировать

    Шойгу: западная коалиция ударила по Сирии «в самый неподходящий момент»

    Шойгу: западная коалиция ударила по Сирии «в самый неподходящий момент»

    Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил западную коалицию в том, что она нанесла удар по Сирии в самый неподходящий момент.

    Сергей Шойгу: «Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте».

    Он добавил, что операцию в Гуте через два дня после нанесения этих ударов завершили. По мнению Шойгу, атака западных стран помешала процессу урегулирования в Сирии, передает РИА Новости.

    смотретьЛавров: две трети выпущенных по Сирии ракет были сбиты
    Лавров: две трети выпущенных по Сирии ракет были сбиты
    14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет, бездоказательно обвинив Дамаск в использовании химоружия в городе Дума. По данным Москвы, две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. Доказательства данных о сбитых ракетах, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, будут представлены в ближайшее время.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru