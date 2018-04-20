В «Аэрофлоте» прокомментировали возможное прекращение прямого авиасообщения с США

В «Аэрофлоте» — единственной компании, которая выполняет прямые рейсы из России в США, — прокомментировали риски прекращения полетов
из-за проблем у экипажей самолетов с получением американских виз.
В «Аэрофлоте» сообщили, что имеющихся виз у экипажей достаточно, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев. Но, возможно, бортпроводникам и пилотам, у которых есть американские визы, придется работать сверхурочно, передает ТАСС.
В авиакомпании также сообщили, что в связи с задержками при получении новых виз для экипажей решили обратиться в МИД и Минтранс России.
Пресс-служба «Аэрофлота»: «Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок».
Ситуацию ранее прокомментировали в министерстве иностранных дел и Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что американская сторона намеренно создает трудности.
В авиакомпании также сообщили, что в связи с задержками при получении новых виз для экипажей решили обратиться в МИД и Минтранс России.
Пресс-служба «Аэрофлота»: «Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок».
Ситуацию ранее прокомментировали в министерстве иностранных дел и Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что американская сторона намеренно создает трудности.
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