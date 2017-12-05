МИД РФ: США затягивают выдачу виз сотрудникам «Аэрофлота» и спортсменам

США массово затягивают выдачу виз, нарушая двустороннее соглашение о воздушном сообщении, сообщает МИД РФ.
Затягивание американским посольством выдачи виз экипажам «Аэрофлота» грозит срывом регулярных рейсов из РФ в США. Об этом говорится в комментарии российских дипломатов, опубликованном на сайте ведомства.
МИД РФ: «Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей „Аэрофлота“, выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении».
Отмечается, что визовые проблемы возникли и у российских спортсменов, которые не успевают поехать на международные соревнования, проводимые в США.
МИД РФ: «Серьезные проблемы возникли у российских спортсменов, не успевающих на международные соревнования, что сильно похоже на преднамеренную дискриминацию наших атлетов и противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя. Не говорим уже о сорванных планах тысяч обычных людей».
Москва надеется, что в Вашингтоне пересмотрят позицию по самоизоляции и ограничению поездок россиян в США. В ведомстве отмечают, что Россия еще в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. «Ответа по-прежнему нет», — подчеркивают в министерстве.
МИД РФ: «Разумеется, это дело властей США, как они выдают свои визы и кого к себе пускают. Мы никуда напрашиваться не собираемся. Но действиями в визовой сфере в Вашингтоне наглядно демонстрируют, как относятся к контактам между людьми. Вместо их расширения, к чему стремится наша страна для укрепления взаимного понимания и доверия, там чинят препятствия приезду россиян, словно боятся распространения в Америке правдивой информации о России, хотят оградить от нее своих граждан, самоизолироваться от нас».
Накануне посольство США сообщило о том, что возобновляет выдачу виз в российских регионах. Отмечалось, что консульства США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований с 11 декабря — правда, по-прежнему в ограниченном объеме.
МИД РФ: «Дошло до массового затягивания выдачи виз для экипажей „Аэрофлота“, выполняющих регулярные рейсы в США, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении».
Отмечается, что визовые проблемы возникли и у российских спортсменов, которые не успевают поехать на международные соревнования, проводимые в США.
МИД РФ: «Серьезные проблемы возникли у российских спортсменов, не успевающих на международные соревнования, что сильно похоже на преднамеренную дискриминацию наших атлетов и противоречит обязательствам американцев, взятым, когда они вызвались проводить состязания у себя. Не говорим уже о сорванных планах тысяч обычных людей».
Москва надеется, что в Вашингтоне пересмотрят позицию по самоизоляции и ограничению поездок россиян в США. В ведомстве отмечают, что Россия еще в 2011 году предлагала США отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок. «Ответа по-прежнему нет», — подчеркивают в министерстве.
МИД РФ: «Разумеется, это дело властей США, как они выдают свои визы и кого к себе пускают. Мы никуда напрашиваться не собираемся. Но действиями в визовой сфере в Вашингтоне наглядно демонстрируют, как относятся к контактам между людьми. Вместо их расширения, к чему стремится наша страна для укрепления взаимного понимания и доверия, там чинят препятствия приезду россиян, словно боятся распространения в Америке правдивой информации о России, хотят оградить от нее своих граждан, самоизолироваться от нас».
Накануне посольство США сообщило о том, что возобновляет выдачу виз в российских регионах. Отмечалось, что консульства США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований с 11 декабря — правда, по-прежнему в ограниченном объеме.
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