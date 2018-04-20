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    В Кремле прокомментировали риски прекращения прямого авиасообщения с США

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    В Кремле прокомментировали риски прекращения прямого авиасообщения с США

    В Кремле прокомментировали риски прекращения прямого авиасообщения с США

    В Кремле прокомментировали риски прекращения прямого авиасообщения с США
  • Фото: Associated Press © 2018, Sergei Grits

    • Россия и Америка могут остаться без прямого авиасообщения. Об этом заявили в нашем МИД. Ситуацию прокомментировали и в Кремле.

    «Аэрофлот» — единственная авиакомпания, которая выполняет регулярные прямые рейсы из России в Штаты. Но экипажи испытывают серьезные трудности с получением документов на въезд в США.

    Наши дипломаты подчеркивают, что ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне, который намеренно выстраивает визовую блокаду в отношении России.

    смотретьМИД РФ предупредил о риске прекращения прямого авиасообщения с США
    МИД РФ предупредил о риске прекращения прямого авиасообщения с США
    Ранее власти США резко сократили число сотрудников, которые занимаются оформлением въездных документов в дипмиссиях на территории нашей страны. Срок ожидания визового собеседования сейчас составляет около восьми месяцев. Из-за этого срываются деловые, культурные и научные поездки. Под угрозой также участие российских спортсменов в международных соревнованиях, которые проходят в США. В нашем МИД расценивают происходящее как очередную попытку надавить на Москву.

    Сегодня ситуацию с визами прокомментировали в Кремле.

    Дмитрий Песков: «Это общая обеспокоенность. Мы разделяем это беспокойство. Объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев нет, ибо сокращения не касались консульства. Это преднамеренное создание трудностей, которое на совести наших коллег. Мы не хотели такого развития событий».

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