В Кремле прокомментировали риски прекращения прямого авиасообщения с США

Россия и Америка могут остаться без прямого авиасообщения. Об этом заявили в нашем МИД. Ситуацию прокомментировали и в Кремле.
«Аэрофлот» — единственная авиакомпания, которая выполняет регулярные прямые рейсы из России в Штаты. Но экипажи испытывают серьезные трудности с получением документов на въезд в США.
Наши дипломаты подчеркивают, что ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне, который намеренно выстраивает визовую блокаду в отношении России.
Ранее власти США резко сократили число сотрудников, которые занимаются оформлением въездных документов в дипмиссиях на территории нашей страны. Срок ожидания визового собеседования сейчас составляет около восьми месяцев. Из-за этого срываются деловые, культурные и научные поездки. Под угрозой также участие российских спортсменов в международных соревнованиях, которые проходят в США. В нашем МИД расценивают происходящее как очередную попытку надавить на Москву.
Сегодня ситуацию с визами прокомментировали в Кремле.
Дмитрий Песков: «Это общая обеспокоенность. Мы разделяем это беспокойство. Объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев нет, ибо сокращения не касались консульства. Это преднамеренное создание трудностей, которое на совести наших коллег. Мы не хотели такого развития событий».
Наши дипломаты подчеркивают, что ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне, который намеренно выстраивает визовую блокаду в отношении России.
Ранее власти США резко сократили число сотрудников, которые занимаются оформлением въездных документов в дипмиссиях на территории нашей страны. Срок ожидания визового собеседования сейчас составляет около восьми месяцев. Из-за этого срываются деловые, культурные и научные поездки. Под угрозой также участие российских спортсменов в международных соревнованиях, которые проходят в США. В нашем МИД расценивают происходящее как очередную попытку надавить на Москву.
Сегодня ситуацию с визами прокомментировали в Кремле.
Дмитрий Песков: «Это общая обеспокоенность. Мы разделяем это беспокойство. Объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев нет, ибо сокращения не касались консульства. Это преднамеренное создание трудностей, которое на совести наших коллег. Мы не хотели такого развития событий».
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