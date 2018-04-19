Итоги дня
ТВ-Эфир
Итоги дня
    •  

    США не нашли признаков подготовки Дамаска к применению химоружия

    комментировать

    США не нашли признаков подготовки Дамаска к применению химоружия

    США не нашли признаков подготовки Дамаска к применению химоружия

    Соединенные Штаты не нашли признаков того, что власти Сирии готовятся к применению химического оружия. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны США Дана Уайт.

    Дана Уайт, пресс-секретарь Министерства обороны США: «Мы не видим признаков того, что режим Асада готов совершить новую атаку с применением химических вооружений. Однако мы сохраняем бдительность. Асад должен знать, что мир не потерпит применения химического оружия ни при каких обстоятельствах. Что произойдет дальше, зависит от Башара Асада».

    Она в очередной раз напомнила, что США готовы применить силу против властей Сирии, если посчитают, что те используют боевые отравляющие вещества, передает ТАСС. При этом она заверила, что основной целью широкомасштабной операции в САР остается уничтожение запрещенной в России группировки ИГ.

    При этом принимавший участие в брифинге представитель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что Дамаск, несмотря на ракетный удар США и их союзников, сохраняет «остаточные способности» создавать химоружие. По мнению Маккензи, производственные мощности, «рассредоточены по стране на различных объектах».

    смотретьОтец сирийского мальчика Хасана рассказал НТВ о съемках «химатаки» в Думе
    Отец сирийского мальчика Хасана рассказал НТВ о съемках «химатаки» в Думе
    Кроме того, военачальник также выразил уверенность, что на всех объектах, по которым был нанесен удар, находились хлор и зарин. При это Маккензи не видит никаких противоречий в том, что утечки отравляющих веществ после атаки не произошло.

    Напомним, на минувшей неделе США вместе с союзниками нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, был использован надуманный предлог. Вашингтон обвинил в Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. Но впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановкой.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru