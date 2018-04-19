США не нашли признаков подготовки Дамаска к применению химоружия

Соединенные Штаты не нашли признаков того, что власти Сирии готовятся к применению химического оружия. Об этом заявила
пресс-секретарь Минобороны США Дана Уайт.
Дана Уайт, пресс-секретарь Министерства обороны США: «Мы не видим признаков того, что режим Асада готов совершить новую атаку с применением химических вооружений. Однако мы сохраняем бдительность. Асад должен знать, что мир не потерпит применения химического оружия ни при каких обстоятельствах. Что произойдет дальше, зависит от Башара Асада».
Она в очередной раз напомнила, что США готовы применить силу против властей Сирии, если посчитают, что те используют боевые отравляющие вещества, передает ТАСС. При этом она заверила, что основной целью широкомасштабной операции в САР остается уничтожение запрещенной в России группировки ИГ.
При этом принимавший участие в брифинге представитель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что Дамаск, несмотря на ракетный удар США и их союзников, сохраняет «остаточные способности» создавать химоружие. По мнению Маккензи, производственные мощности, «рассредоточены по стране на различных объектах».
Кроме того, военачальник также выразил уверенность, что на всех объектах, по которым был нанесен удар, находились хлор и зарин. При это Маккензи не видит никаких противоречий в том, что утечки отравляющих веществ после атаки не произошло.
Напомним, на минувшей неделе США вместе с союзниками нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, был использован надуманный предлог. Вашингтон обвинил в Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. Но впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановкой.
Она в очередной раз напомнила, что США готовы применить силу против властей Сирии, если посчитают, что те используют боевые отравляющие вещества, передает ТАСС. При этом она заверила, что основной целью широкомасштабной операции в САР остается уничтожение запрещенной в России группировки ИГ.
При этом принимавший участие в брифинге представитель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что Дамаск, несмотря на ракетный удар США и их союзников, сохраняет «остаточные способности» создавать химоружие. По мнению Маккензи, производственные мощности, «рассредоточены по стране на различных объектах».
Кроме того, военачальник также выразил уверенность, что на всех объектах, по которым был нанесен удар, находились хлор и зарин. При это Маккензи не видит никаких противоречий в том, что утечки отравляющих веществ после атаки не произошло.
Напомним, на минувшей неделе США вместе с союзниками нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, был использован надуманный предлог. Вашингтон обвинил в Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. Но впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановкой.
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