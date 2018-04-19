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    МИД: у России есть данные о планах «ан-Нусры» с помощью США создать автономию

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    МИД: у России есть данные о планах «ан-Нусры» с помощью США создать автономию

    МИД: у России есть данные о планах <nobr>«ан-Нусры»</nobr> с помощью США создать автономию

    У России есть данные, что сирийская оппозиция вместе с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) пытаются создать автономию на юге Сирии под патронажем США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Ранее СМИ со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщали информация о том, что боевики из «ан-Нусры» и «Сирийской свободной армии» намерены при поддержке США расширить подконтрольные территории и создать автономию на юге Сирии. Эти сведения подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова: «Я могу сказать, что видела эти комментарии. Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Я могу сказать, что упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции».

    смотретьИсточник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии
    Источник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии
    Ранее сообщалось, что боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы под предлогом якобы нарушения режима деэскалации или провокации с химическим оружием.

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