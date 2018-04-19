Источник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

В Сирии в ближайшее время возможны новые провокации с инсценировкой химических атак. Об этом информагентствам заявил осведомленный российский военно-дипломатический источник.

По его словам, боевики планируют широкомасштабную скоординированную военную операцию в арабской республике. Она направлена на создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа.



Сообщается, что «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) еще в начале апреля направила призыв о координации действий другим группировкам на юге страны для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска. Для этого уже подготовлены более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня, полученных через коридоры на границе с Израилем и Иорданией.



Источник отмечает, что поводом для такой атаки послужат заявления о якобы нарушении режима деэскалации со стороны сирийской армии. А для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с использованием химического оружия кустарного производства против мирного населения.