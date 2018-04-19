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    Источник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии. войны и вооруженные конфликты, Сирия, США, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсточник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

    Источник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

    1 комментарий
    Источник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

    Источник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

    Источник сообщил о подготовке новой провокации с химоружием в Сирии

      В Сирии в ближайшее время возможны новые провокации с инсценировкой химических атак. Об этом информагентствам заявил осведомленный российский военно-дипломатический источник.

      По его словам, боевики планируют широкомасштабную скоординированную военную операцию в арабской республике. Она направлена на создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа.

      Сообщается, что «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) еще в начале апреля направила призыв о координации действий другим группировкам на юге страны для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска. Для этого уже подготовлены более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня, полученных через коридоры на границе с Израилем и Иорданией.

      Источник отмечает, что поводом для такой атаки послужат заявления о якобы нарушении режима деэскалации со стороны сирийской армии. А для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с использованием химического оружия кустарного производства против мирного населения.

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