СМИ: боевики в Сирии хотят создать автономию под патронажем США

Боевики запрещенной в России «Джабхат
ан-Нусры» и «Сирийской свободной армии» расширяют подконтрольные территории на юге САР, чтобы создать там автономию под патронажем США.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, в настоящее время боевики планируют скоординированную атаку на правительственные войска во всех трех южных провинциях Сирии. Поводом для нее должно послужить якобы нарушение сирийскими военными деэскалации или провокации с химоружием.
Источник отметил, что в рамках работы мониторингового центра американским представителям неоднократно сообщалось об активности боевиков, но никаких мер для стабилизации ситуации они не приняли.
Источник: «Еще в начале апреля совместный оперативный штаб „Ан-Нусры“ в Деръа направил командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска. Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Деръа, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии».
Он также добавил, что через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Но неизвестно, что за груз на самом деле находится в автомобилях, ведь переброска осуществляется американской стороной.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совбеза об акциях протеста против американской оккупации, проходящих в сирийской Ракке. Он рассказал об итогах работы наблюдательной комиссии ООН, которая недавно побывала в Ракке и назвал ситуацию катастрофической.
Источник отметил, что в рамках работы мониторингового центра американским представителям неоднократно сообщалось об активности боевиков, но никаких мер для стабилизации ситуации они не приняли.
Источник: «Еще в начале апреля совместный оперативный штаб „Ан-Нусры“ в Деръа направил командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска. Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Деръа, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии».
Он также добавил, что через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Но неизвестно, что за груз на самом деле находится в автомобилях, ведь переброска осуществляется американской стороной.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совбеза об акциях протеста против американской оккупации, проходящих в сирийской Ракке. Он рассказал об итогах работы наблюдательной комиссии ООН, которая недавно побывала в Ракке и назвал ситуацию катастрофической.
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