Небензя: сирийской Раккой управляют самозванцы

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совбеза ООН об акциях протеста против американской оккупации, проходящих в сирийской Ракке.
Россия завершила гуманитарную операцию по выводу людей в Восточной Гуте. Об этом сообщили накануне в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР. По данным Минобороны РФ, обстановка в анклаве стабильная. В свои дома вернулись 60 тысяч местных жителей.
А вот в сирийском городе Ракка, который находится под контролем западной коалиции, ситуация ровно противоположная. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. На созванном по требованию России заседании Совбеза всемирной организации он рассказал об итогах работы наблюдательной комиссии ООН, которая недавно побывала в Ракке и назвал ситуацию катастрофической.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Так называемый местный совет, вопреки заверениям коалиции, приступил к работе лишь с этого месяца. Стало понятно, и не только нам, что это совершенно некомпетентные люди. Откуда набрали этих самозванцев? Кого они представляют? Как им можно доверять жизнь и безопасность людей? В городе уже прошли несколько акций протеста против американской оккупации, которая не принесла жителям ничего хорошего».
Постпред России также раскритиковал нанесение военного удара по Сирии и заявил, что Вашингтон, Лондон и Париж не смогут «под бомбами» заставить Асада уйти в отставку.
В субботу США с союзниками нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Поводом для атаки назвали
якобы произошедшую химатаку в сирийском городе Дума. Эксперты ОЗХО только собираются начать сбор проб на месте предполагаемой химатаки. А российские военные нашли в городе Дума химическую лабораторию, принадлежавшую экстремистам.
А вот в сирийском городе Ракка, который находится под контролем западной коалиции, ситуация ровно противоположная. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. На созванном по требованию России заседании Совбеза всемирной организации он рассказал об итогах работы наблюдательной комиссии ООН, которая недавно побывала в Ракке и назвал ситуацию катастрофической.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Так называемый местный совет, вопреки заверениям коалиции, приступил к работе лишь с этого месяца. Стало понятно, и не только нам, что это совершенно некомпетентные люди. Откуда набрали этих самозванцев? Кого они представляют? Как им можно доверять жизнь и безопасность людей? В городе уже прошли несколько акций протеста против американской оккупации, которая не принесла жителям ничего хорошего».
Постпред России также раскритиковал нанесение военного удара по Сирии и заявил, что Вашингтон, Лондон и Париж не смогут «под бомбами» заставить Асада уйти в отставку.
В субботу США с союзниками нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Поводом для атаки назвали
якобы произошедшую химатаку в сирийском городе Дума. Эксперты ОЗХО только собираются начать сбор проб на месте предполагаемой химатаки. А российские военные нашли в городе Дума химическую лабораторию, принадлежавшую экстремистам.
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