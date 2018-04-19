СМИ сообщили о возможном месте встречи Трампа и Ким Чен Ына

Столицы Китая, Монголии и Северной Кореи уже не рассматриваются в качестве места для проведения переговоров американского и северокорейского лидеров по соображениям безопасности.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, американские чиновники настаивают на более нейтральном месте, отдавая при этом предпочтение европейским странам. При этом Швейцария занимает первую строчку в списке возможных стран.
Напомним, о возможности личной встречи президента США и лидера Северной Кореи стало известно в начале марта. Позже Трамп уточнил, что «замечательная встреча» может пройти в мае или в начале июня. При этом он в очередной раз заявил, что «рассчитывает на сделку». В Белом доме говорят, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына все еще не определены.
Напомним, о возможности личной встречи президента США и лидера Северной Кореи стало известно в начале марта. Позже Трамп уточнил, что «замечательная встреча» может пройти в мае или в начале июня. При этом он в очередной раз заявил, что «рассчитывает на сделку». В Белом доме говорят, что дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына все еще не определены.
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