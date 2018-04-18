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    Митингующие перекрыли центр Еревана: начались задержания

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц
    Митингующие перекрыли центр Еревана: начались задержания

    Митингующие перекрыли центр Еревана: начались задержания

    Митингующие перекрыли центр Еревана: начались задержания
  • Фото: РИА Новости © 2018, Асатур Есаянц

    • Оппозиционные активисты в Ереване возобновили акцию протеста, перекрыв ряд центральных улиц города.

    По информации ТАСС, протестующие блокировали все подступы к площади Франции, начали строить заграждения.

    При этом часть протестующих сначала собралась у здания резиденции премьер-министра, расположенного напротив Национального собрания страны на улице Баграмяна. Вход в здание резиденции блокировал отряд ОМОН. Проведя там около 15 минут, протестующие двинулись в сторону площади Франции.

    По данным «Интерфакса», автомобильное движение на центральных проспектах Маштоцы и Баграмяна полностью прекращено. Полиция начала задерживать активистов.

    Возглавляющий протесты лидер армянской оппозиционной парламентской фракции «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил, что намерен добиваться смены власти в стране. Накануне он заявил, что «начинает бархатную, народную и мирную революцию».

    Оппозиция в Ереване уже несколько дней протестует против избрания новым премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна.

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