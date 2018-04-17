Глава Роскомнадзора заявил о 30-процентной «деградации» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «деградация» Telegram на данный момент составляет 30%.
Такое заявление Жаров сделал в интервью изданию The Bell. При этом глава ведомства не пояснил, что именно скрывается подразумевается под этим термином.
Жаров добавил, что Роскомнадзор «продолжает работать с Google и Amazon». По его словам, претензий от пострадавших от блокировки IP-адресов онлайн-сервисов поступило не много, также ведомство не зафиксировало нанесения ущерба платежным ресурсам.
Глава ведомства напомнил, что все сайты, которые попали под блокировку случайно, могут сообщить по специально открытой для этого горячей линии. Тогда Роскомнадзор их разблокирует.
Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей, а накануне приступил к блокировке. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.
Накануне в России началась блокировка мессенджера. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен.
В Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с недостоверной информацией о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. В ведомстве открыли горячую линию и просят сообщать о фактах на электронный адрес. Официальный сайт Роскомнадзора сегодня работает с перебоями: ведомство отражает третью за сутки DDoS-атаку.
Жаров добавил, что Роскомнадзор «продолжает работать с Google и Amazon». По его словам, претензий от пострадавших от блокировки IP-адресов онлайн-сервисов поступило не много, также ведомство не зафиксировало нанесения ущерба платежным ресурсам.
Глава ведомства напомнил, что все сайты, которые попали под блокировку случайно, могут сообщить по специально открытой для этого горячей линии. Тогда Роскомнадзор их разблокирует.
Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей, а накануне приступил к блокировке. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.
Накануне в России началась блокировка мессенджера. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен.
В Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с недостоверной информацией о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. В ведомстве открыли горячую линию и просят сообщать о фактах на электронный адрес. Официальный сайт Роскомнадзора сегодня работает с перебоями: ведомство отражает третью за сутки DDoS-атаку.
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