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    Роскомнадзор открыл горячую линию после блокировки Telegram

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    Роскомнадзор открыл горячую линию после блокировки Telegram

    Роскомнадзор открыл горячую линию после блокировки Telegram

    В Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с ложной информацией в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram.

    В сообщении ведомства говорится, что в Интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов.

    Из сообщения Роскомнадзора: «С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах».

    Сотрудники ведомства просят пользователей сообщать факты дезинформации в письмах на электронный адрес.

    Ранее Роскомнадзор подтвердил, что зафиксировал сегодня две DDoS-атаки на свой официальный сайт.

    смотретьПротивостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень
    Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень
    Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Глава ведомства Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода ограничения в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.

    Между тем в ведомстве сообщили, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.

    Сегодня стало известно, что Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.

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