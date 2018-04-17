Роскомнадзор открыл горячую линию после блокировки Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с ложной информацией в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram.
В сообщении ведомства говорится, что в Интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов.
Из сообщения Роскомнадзора: «С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах».
Сотрудники ведомства просят пользователей сообщать факты дезинформации в письмах на электронный адрес.
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что зафиксировал сегодня две DDoS-атаки на свой официальный сайт.
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Глава ведомства Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода ограничения в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
Между тем в ведомстве сообщили, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.
Из сообщения Роскомнадзора: «С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах».
Сотрудники ведомства просят пользователей сообщать факты дезинформации в письмах на электронный адрес.
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что зафиксировал сегодня две DDoS-атаки на свой официальный сайт.
Напомним, накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Глава ведомства Александр Жаров также сообщил, что Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов компании Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода ограничения в РФ. При этом пользователи мессенджера сообщали, что Telegram на территории России все еще работает.
Между тем в ведомстве сообщили, что намерены «принимать все необходимые меры» для ограничения доступа к мессенджеру, в том числе следить за средствами для обхода блокировки. В пресс-службе также добавили, что доступ к Telegram будет ограничен до тех пор, пока руководство компании не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений.
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение Telegram из Google Play и AppStore.
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