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    Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие два дня

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    Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие два дня

    Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие два дня

    В ближайшие два дня в столице ожидаются сильные дожди.

    Ливни, которые пройдут в Москве в среду и четверг, могут принести около 36% месячной нормы осадков. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре России. Синоптики ожидают, что до вечера четверга в столице выпадет до 16 мм осадков.

    Из сообщения Гидрометцентра РФ: «Основные ливни пройдут над Москвой в первой половине дня 18 апреля, когда выпадет до 9 мм осадков».

    В Гидрометцентре также уточнили, что первая гроза, которая прошла в Москве в ночь на вторник, принесла десятую часть месячной нормы дождей.

    Аномально теплая погода в столичном регионе в середине недели сменится небольшим похолоданием. В Москве воздух прогреется до плюс 13–15 градусов, в Подмосковье — до 12–17 тепла, что считается нормой для апреля.

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