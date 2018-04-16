Москвичей ждет дождливая рабочая неделя

Жителям российской столицы в течение ближайших нескольких дней понадобятся зонты. На смену яркому солнцу и почти летнему теплу в Москву придут дожди.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, небольшие дожди местами начнутся уже сегодня днем, во вторник и среду они перерастут в умеренные. Такая погода, вероятно, продержится до выходных. За это время может выпасть до 24 миллиметров месячной нормы осадков. Это примерно половина месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. Пик дождей ожидается в среду.
Сегодня и завтра в регионе будет по-летнему тепло. 16 апреля в Москве воздух прогреется до 15–17 градусов, по области — до 14–19 выше нуля, во вторник в столице столбики термометров поднимутся до плюс 18–20 градусов, в Подмосковье — до 15–20 градусов тепла.
Комфортной будет погода и предстоящей ночью. В Москве станет немного прохладнее, ожидается до плюс 7–9 градусов, а по области — от 4 до 9 градусов тепла.
В ночь на среду в столице синоптики обещают до 8–10 градусов выше нуля, по области — до плюс 5–10 градусов. При этом дневные температуры немного понизятся. В Москве воздух прогреется до плюс 13–15 градусов, в Подмосковье — до 12–17 тепла, возможны порывы ветра до 12–17 метров в секунду.
Сегодня и завтра в регионе будет по-летнему тепло. 16 апреля в Москве воздух прогреется до 15–17 градусов, по области — до 14–19 выше нуля, во вторник в столице столбики термометров поднимутся до плюс 18–20 градусов, в Подмосковье — до 15–20 градусов тепла.
Комфортной будет погода и предстоящей ночью. В Москве станет немного прохладнее, ожидается до плюс 7–9 градусов, а по области — от 4 до 9 градусов тепла.
В ночь на среду в столице синоптики обещают до 8–10 градусов выше нуля, по области — до плюс 5–10 градусов. При этом дневные температуры немного понизятся. В Москве воздух прогреется до плюс 13–15 градусов, в Подмосковье — до 12–17 тепла, возможны порывы ветра до 12–17 метров в секунду.
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