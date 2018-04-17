Пользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве

В ночь на 17 апреля первая в столице разразилась первая весенняя гроза. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями и весенним настроением.
Пользователи соцсетей размещают кадры первой весенней грозы и делятся своими впечатлениями.
Пока вы спите, над Москвой первая в этом году гроза и ливень!!! Погода шикарная, гроза это ведь замечательно!!!#Погода #Москва #Гроза #Дождь— Kirill Karpov (@KarpovKV32) 16 апреля 2018 г.
Весна. Первая Гроза. Страшно но ради такого фото можно и на балкон выйти). #Весна #Весна2018 #Москва #Гром #ПервыйГром #Молния #Природа #МоскваПрирода #Россия #Дождь #Весенний Дождь #Гроза #ВеснаГроза #Nature #naturephotography #naturelovers pic.twitter.com/ThZkL9ZsUv— Ruslan (@rusruslanh) 16 апреля 2018 г.
ОФИГЕТЬ!!!!!— Insomnia (@InsomniaSnape) 16 апреля 2018 г.
Это я удачно вышла на балкон-ВНИМАНИЕ,У НАС СВЕРКАЮТ МОЛНИИ И ГРЕМИТ ГРОМ!!!!!!!!ДАААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОФИЦИАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПЕРВОЙ МОСКОВСКОЙ ГРОЗОЙ!!!!!!!!!!!!!!🤘🤘🤘🤘🤘❤❤❤❤❤#Марьино #Братиславская #перваягроза #гром #молния #гроза #Москва
первая гроза в этом году #гроза #Москва #thunderbolt #Moscow pic.twitter.com/WpJ2Hk0IEj— Evan_Yörke (@Evan_Yorke) 16 апреля 2018 г.
Ранее синоптики предупреждали, что на смену солнечной и теплой погоде в столичный регион придут обильные дожди.
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