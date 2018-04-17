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    Пользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве. Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве

    Пользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве

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    • Фото: ri_nua / instagram.com
    Пользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве

    Пользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве

    Пользователи соцсетей делятся кадрами первой весенней грозы в Москве
    • Фото: ri_nua / instagram.com

      • В ночь на 17 апреля первая в столице разразилась первая весенняя гроза. Пользователи соцсетей делятся впечатлениями и весенним настроением.

      Как и предсказывали синоптики, в ночь на вторник в Московском регионе начались дожди и грозы. В понедельник в столице был установлен новый температурный рекорд. Этот день, 16 апреля, стал самым теплым за последние 70 лет. Температура поднималась выше 20 градусов.

      Пользователи соцсетей размещают кадры первой весенней грозы и делятся своими впечатлениями.













      Ранее синоптики предупреждали, что на смену солнечной и теплой погоде в столичный регион придут обильные дожди.

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