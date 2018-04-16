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    Температура в Москве побила 70-летний рекорд

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    Температура в Москве побила 70-летний рекорд

    Температура в Москве побила <nobr>70-летний</nobr> рекорд

    Температура воздуха в Москве в понедельник поднялась выше плюс 20 градусов.

    Этот понедельник, 16 апреля стал самым теплым за последние 70 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов столичного метеобюро.

    Татьяна Позднякова, главный специалист метеобюро Москвы: «До этого самая высокая температура 16 апреля была в 2005 году и составляла +19,5 °С. У нас уже больше +20 °С на станции ВДНХ».

    Ранее синоптики прогнозировали, что температура воздуха в Москве 16 апреля может побить вековой рекорд. Однако на смену солнечной и теплой погоде на этой неделе в столицу придут затяжные дожди. А первая зелень на деревьях обрадует москвичей в начале мая, рассказали «Мосприроде».

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