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    «Мост глупости» в Петербурге поймал 146-ю жертву: фото

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    • Фото: spb_today / vk.com
    «Мост глупости» в Петербурге поймал <nobr>146-ю</nobr> жертву: фото

    «Мост глупости» в Петербурге поймал 146-ю жертву: фото

    «Мост глупости» в Петербурге поймал <nobr>146-ю</nobr> жертву: фото
  • Фото: spb_today / vk.com

    • Очередному грузовику не удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.

    Фотографии очередного ДТП появились в Twitter-аккаунте моста. На снимке видно, что «Газель» застряла под переправой, а ее кузов буквально расслоился.

    В аккаунте ведется подсчет «жертв» злополучного моста, на котором висит специальное предупреждение для водителей: «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не пройдет!»

    Из сообщения Twitter-аккаунте моста: «Жизнь — боль. 146-й расслоился от удара».


    Мост на Софийской улице на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что водители упорно игнорируют предупреждение и неизменно застревают под мостом. Свободно здесь могут проехать только «Газели» высотой 1,5 метра в кузове. Газель высотой 1,8 метра проезжает под переправой только на скорости пешехода.

    При этом перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».

    В начале апреля сообщалось, что одному грузовику все-таки удалось проехать под «мостом глупости», но не без потерь.

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