«Мост глупости» в Петербурге поймал 146-ю жертву: фото

Очередному грузовику не удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в
Санкт-Петербурге.
Фотографии очередного ДТП появились в Twitter-аккаунте моста. На снимке видно, что «Газель» застряла под переправой, а ее кузов буквально расслоился.
В аккаунте ведется подсчет «жертв» злополучного моста, на котором висит специальное предупреждение для водителей: «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не пройдет!»
Из сообщения Twitter-аккаунте моста: «Жизнь — боль. 146-й расслоился от удара».
Мост на Софийской улице на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что водители упорно игнорируют предупреждение и неизменно застревают под мостом. Свободно здесь могут проехать только «Газели» высотой 1,5 метра в кузове. Газель высотой 1,8 метра проезжает под переправой только на скорости пешехода.
При этом перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
В начале апреля сообщалось, что одному грузовику все-таки удалось проехать под «мостом глупости», но не без потерь.
В аккаунте ведется подсчет «жертв» злополучного моста, на котором висит специальное предупреждение для водителей: «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не пройдет!»
Из сообщения Twitter-аккаунте моста: «Жизнь — боль. 146-й расслоился от удара».
Жизнь — боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP— Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.
Мост на Софийской улице на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что водители упорно игнорируют предупреждение и неизменно застревают под мостом. Свободно здесь могут проехать только «Газели» высотой 1,5 метра в кузове. Газель высотой 1,8 метра проезжает под переправой только на скорости пешехода.
При этом перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
В начале апреля сообщалось, что одному грузовику все-таки удалось проехать под «мостом глупости», но не без потерь.
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