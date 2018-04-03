В Петербурге «Газель» впервые проехала под «мостом глупости»

Грузовик впервые проехал под «мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге. Впрочем, кузов автомобиля
все-таки развалился.
Под петербургским мостом с надписью «„Газель“ не проедет» впервые проехала «Газель». Об этом сообщается на странице моста в Twitter. Впрочем, без потерь не обошлось: кузов автомобиля все-таки развалился. На странице моста отмечается, что это 144-й грузовик, попытавшийся проехать под переправой.
Мост на Софийской улице на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что на переправе давно висит плакат «„Газель“ не проедет», но водители упорно игнорируют предупреждение и неизменно застревают под мостом. Свободно здесь могут проехать только «Газели» высотой 1,5 метра в кузове. Газель высотой 1,8 метра проезжает под «мостом глупости» только на скорости пешехода.
При этом перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
Не всем помогла метка в картах от Яндекса. У нас 144й. Летел уверенно и быстро. #Колпино #Купчино #ДТП #Russia #Петербург @spbvoditel @Fontanka_spb pic.twitter.com/wFalCMlJnA— Мост глупости (@FoolsBridge) 3 апреля 2018 г.
Мост на Софийской улице на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что на переправе давно висит плакат «„Газель“ не проедет», но водители упорно игнорируют предупреждение и неизменно застревают под мостом. Свободно здесь могут проехать только «Газели» высотой 1,5 метра в кузове. Газель высотой 1,8 метра проезжает под «мостом глупости» только на скорости пешехода.
При этом перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
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