Петербургские водители страдают от «моста глупости»

Водители грузовиков обнаружили на
юго-востоке Петербурга аномальную зону. Это так называемый мост глупости на Софийской улице.
Мост настроен по отношению к грузовикам агрессивно. Самоуверенных шоферов он в прямом смысле слова срезает при попытке проскочить под Софийской улицей по Ленсоветовской дороге. Счет пострадавших идет на десятки. Отметим, что «мост глупости» превратился в настоящего городского ньюсмейкера и завел странички в Twitter и Telegram.
Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, под этим мостом законы физики простые: тише едешь — ниже будешь. Ведь на всех парах машина как бы приподнимается. Опытные автомобилисты это знают, останавливают фургоны и проверяют, не снесло ли крышу.
Перестроить что-то здесь уже не получиться. Компании, которая возводила низкую переправу, не существует. А проектировщики говорят: высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
Александра Онопричук, начальник пресс-службы СПБ ГБУ «Мостотрест» Запрещающий знак 3.13 «„Ограничение высоты“ согласно ГОСТу устанавливается на 30 сантиметров меньше фактической высоты. То есть если мы понимаем, что высота моста 3 метра от проезжей части, то знак там стоит 2,7».
Едва ли это утешение поможет. Ну, если только газели высотой 1,5 метра в кузове. Только такой фургон может свободно проехать под «мостом глупости» на большой скорости. Газель высотой 1,8 метра проезжает низкую переправу, снижая скорость до пешеходной. Таковы результаты нашего эксперимента.
Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, под этим мостом законы физики простые: тише едешь — ниже будешь. Ведь на всех парах машина как бы приподнимается. Опытные автомобилисты это знают, останавливают фургоны и проверяют, не снесло ли крышу.
Перестроить что-то здесь уже не получиться. Компании, которая возводила низкую переправу, не существует. А проектировщики говорят: высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
Александра Онопричук, начальник пресс-службы СПБ ГБУ «Мостотрест» Запрещающий знак 3.13 «„Ограничение высоты“ согласно ГОСТу устанавливается на 30 сантиметров меньше фактической высоты. То есть если мы понимаем, что высота моста 3 метра от проезжей части, то знак там стоит 2,7».
Едва ли это утешение поможет. Ну, если только газели высотой 1,5 метра в кузове. Только такой фургон может свободно проехать под «мостом глупости» на большой скорости. Газель высотой 1,8 метра проезжает низкую переправу, снижая скорость до пешеходной. Таковы результаты нашего эксперимента.
Комментарии