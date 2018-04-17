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    Специалисты зафиксировали ухудшение экологической обстановки в Москве

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    Специалисты зафиксировали ухудшение экологической обстановки в Москве

    Специалисты зафиксировали ухудшение экологической обстановки в Москве

    В ночь на вторник в столичном регионе наблюдалось превышение предельно допустимых значений концентрации сероводорода.

    Как передает ТАСС со ссылкой на специалистов Мосэкомониторинга, датчики зафиксировали в ночь на вторник на востоке столицы четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода.

    Экологи ГПБУ «Мосэкомониторинг» наблюдали в полночь в районе Косино-Ухтомский превышение в 4,4 раза предельно допустимой концентрации сероводорода. В Выхино-Жулебино содержание сероводорода в воздухе было превышено — в 2,2 раза, в Рязанском и Новокосино — в 1,8 раза, а в Марьино и Люблино — в 1,4 раза.

    Напомним, экологи уже предупреждали о возможном увеличении концентрации вредных веществ в воздухе столичного региона, связывая это с погодными условиями. А накануне Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало управляющую компанию полигона «Ядрово» за многочисленные нарушения при обращении с отходами.

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