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    Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки

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    Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки

    Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки

    Метеоусловия в Москве 15 апреля будут способствовать накоплению загрязняющих веществ, сообщили синоптики.

    Метеорологи предупредили об ухудшении экологической обстановки 15 апреля. Об этом РИА Новости стало известно от специалистов погодного центра «Фобос».

    Представитель «Фобос»: «Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки».

    Ранее синоптики заявляли, что «в предстоящие выходные дни характер погоды будет самым благоприятным для того, чтобы провести эти дни на свежем воздухе».

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