Полигон «Ядрово» оштрафовали за нарушения при работе с отходами

Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало полигон «Ядрово» за многочисленные нарушения при обращении с отходами.
Как сообщается на сайте ведомства, компанию, эксплуатирующую полигон, оштрафовали по статье 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами). Постановление о штрафе и предписание об устранении нарушений уже вручили представителю компании.
Отмечается, что одним из главных нарушений, выявленных на полигоне, стал разлив опасной жидкости — фильтрата, который образуется при гниении мусора. В случае с «Ядрово» фильтрат через почву попал в текущую неподалеку от свалки реку Городня и загрязнил воду.
Кроме того, ранее инспекторы обнаружили, что по периметру свалки не было обязательного сетчатого ограждения, а на территории захоронялись старые покрышки. За эти нарушения компания также была оштрафована.
По данным источников ТАСС, общая сумма штрафов, наложенных на полигон, уже достигает около полумиллиона рублей. К ней добавится штраф за разлив фильтрата. Его рассчитают исходя из результатов анализа почвы и воды, пробы уже отобрали.
Напомним, 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
Чтобы решить проблему негативного влияния полигона на жизнь местных жителей, власти решили установить там систему дегазации. Ее будут собирать специалисты из Нидерландов. Ожидается, что введут ее к 15 июня 2018 года. Помимо этого, на старой части полигона планируют собирать фильтрат и очищать его до технической воды.
Отмечается, что одним из главных нарушений, выявленных на полигоне, стал разлив опасной жидкости — фильтрата, который образуется при гниении мусора. В случае с «Ядрово» фильтрат через почву попал в текущую неподалеку от свалки реку Городня и загрязнил воду.
Кроме того, ранее инспекторы обнаружили, что по периметру свалки не было обязательного сетчатого ограждения, а на территории захоронялись старые покрышки. За эти нарушения компания также была оштрафована.
По данным источников ТАСС, общая сумма штрафов, наложенных на полигон, уже достигает около полумиллиона рублей. К ней добавится штраф за разлив фильтрата. Его рассчитают исходя из результатов анализа почвы и воды, пробы уже отобрали.
Напомним, 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
Чтобы решить проблему негативного влияния полигона на жизнь местных жителей, власти решили установить там систему дегазации. Ее будут собирать специалисты из Нидерландов. Ожидается, что введут ее к 15 июня 2018 года. Помимо этого, на старой части полигона планируют собирать фильтрат и очищать его до технической воды.
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