Страны G7 требуют от Москвы срочного ответа на вопросы по делу Скрипаля

Министры иностранных дел стран «большой семерки» распространили заявление, в котором призвали Россию дать ответы на вопросы, связанные с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника спецслужб Соединенного Королевства Сергея Скрипаля и его дочери.
Из заявления G7: «Мы призываем Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».
В документе также говорится, что Москва «в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу производства „Новичка“, о которой ранее не сообщалось».
Из заявления G7: «Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия».
Страны G7 подчеркивают, что применение отравляющих веществ «является угрозой для всех нас».
В британском городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта в критическом состоянии попали в больницу после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Москва эти обвинения решительно отвергла и напомнила, что все химическое оружие Россия под контролем ОЗХО уничтожила в 2017 году.
В документе также говорится, что Москва «в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу производства „Новичка“, о которой ранее не сообщалось».
Из заявления G7: «Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия».
Страны G7 подчеркивают, что применение отравляющих веществ «является угрозой для всех нас».
В британском городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта в критическом состоянии попали в больницу после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Москва эти обвинения решительно отвергла и напомнила, что все химическое оружие Россия под контролем ОЗХО уничтожила в 2017 году.
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