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    Страны G7 требуют от Москвы срочного ответа на вопросы по делу Скрипаля. G7/G8, Великобритания, отравление, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтраны G7 требуют от Москвы срочного ответа на вопросы по делу Скрипаля

    Страны G7 требуют от Москвы срочного ответа на вопросы по делу Скрипаля

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    Страны G7 требуют от Москвы срочного ответа на вопросы по делу Скрипаля

    Страны G7 требуют от Москвы срочного ответа на вопросы по делу Скрипаля

      Министры иностранных дел стран «большой семерки» распространили заявление, в котором призвали Россию дать ответы на вопросы, связанные с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника спецслужб Соединенного Королевства Сергея Скрипаля и его дочери.

      Из заявления G7: «Мы призываем Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».

      В документе также говорится, что Москва «в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу производства „Новичка“, о которой ранее не сообщалось».

      Из заявления G7: «Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия».

      Страны G7 подчеркивают, что применение отравляющих веществ «является угрозой для всех нас».

      В британском городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта в критическом состоянии попали в больницу после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Москва эти обвинения решительно отвергла и напомнила, что все химическое оружие Россия под контролем ОЗХО уничтожила в 2017 году.

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