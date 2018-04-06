The Times назвала предполагаемое место производства «Новичка»

Британские СМИ со ссылкой на спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, химическую лабораторию в Саратовской области.
По данным The Times, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы. По версии издания, на совещании для союзников Лондона утверждалось, что на объекте в Шиханах в последнее десятилетие проводились некие испытания, якобы подразумевающие использование отравляющих веществ для целенаправленных акций.
При этом газета не указывает, откуда появились эти сведения, и называет Шиханы аналогом военной лаборатории в Портон-Дауне, находящейся неподалеку от города Солсбери, где произошел инцидент со Скрипалями.
Ранее в Times утверждали, что лаборатория, которая произвела «Новичок», находится на территории России. И если Times до сегодняшнего дня не называла место, где якобы находится суперсекретная лаборатория, то таблоид Sun утверждал, что «объект, который контролирует Служба внешней разведки, расположен в московском спальном районе Ясенево». При этом новость преподносилась с уже ставшей привычной оговоркой «с подавляющей степенью вероятности, хотя стопроцентной уверенности нет».
Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания сразу обвинила в этом Россию. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что утверждения о российском происхождении отравляющего вещества являются неправдой.
При этом газета не указывает, откуда появились эти сведения, и называет Шиханы аналогом военной лаборатории в Портон-Дауне, находящейся неподалеку от города Солсбери, где произошел инцидент со Скрипалями.
Ранее в Times утверждали, что лаборатория, которая произвела «Новичок», находится на территории России. И если Times до сегодняшнего дня не называла место, где якобы находится суперсекретная лаборатория, то таблоид Sun утверждал, что «объект, который контролирует Служба внешней разведки, расположен в московском спальном районе Ясенево». При этом новость преподносилась с уже ставшей привычной оговоркой «с подавляющей степенью вероятности, хотя стопроцентной уверенности нет».
Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания сразу обвинила в этом Россию. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что утверждения о российском происхождении отравляющего вещества являются неправдой.
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