СМИ: Трамп отложил введение новых санкций против России

Президент США не уверен, что новые экономические санкции против России нужно вводить именно сейчас.
Президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций против России, так как он еще не принял окончательного решения по поводу новых ограничений. Об этом в понедельник сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
Собеседники издания сообщили, что американские власти скрупулезно прорабатывают вопрос расширения антироссийских санкций, однако президент пока не дал официального разрешения объявить новые ограничения. По словам чиновников, Трамп решил занять выжидательную позицию: маловероятно, что новые санкции будут объявлены, если Россия в ближайшее время не сделает ничего, что могло бы стать поводом для их введения.
Напомним, накануне постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готовится ввести новые ограничительные меры против России за то, что РФ поддерживает президента Сирии Башара Асада, и пообещала, что в понедельник Минфин США объявит о них.
По данным источников издания, администрация Трампа решила представить заявление Хейли как ошибочное. Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые санкции против России обсуждаются, и решение будет объявлено «в ближайшем будущем».
Предыдущий пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
Собеседники издания сообщили, что американские власти скрупулезно прорабатывают вопрос расширения антироссийских санкций, однако президент пока не дал официального разрешения объявить новые ограничения. По словам чиновников, Трамп решил занять выжидательную позицию: маловероятно, что новые санкции будут объявлены, если Россия в ближайшее время не сделает ничего, что могло бы стать поводом для их введения.
Напомним, накануне постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готовится ввести новые ограничительные меры против России за то, что РФ поддерживает президента Сирии Башара Асада, и пообещала, что в понедельник Минфин США объявит о них.
По данным источников издания, администрация Трампа решила представить заявление Хейли как ошибочное. Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые санкции против России обсуждаются, и решение будет объявлено «в ближайшем будущем».
Предыдущий пакет санкций американские власти приняли 6 апреля. Он коснулся российских бизнесменов, чиновников и компаний. Власти США заявили, что эти санкции введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии и с «попытками России подорвать западную демократию».
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