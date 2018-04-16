Скандальная книга экс-главы ФБР о Трампе стала бестселлером еще до выхода

Гордость Дональда Трампа собственной внешнеполитической деятельностью, похоже, не разделяют его избиратели: сегодня стало известно, что рейтинг американского президента скатился до 39 процентов. Подпортить его репутацию обещают и мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми: ее фрагменты уже появились в прессе.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный Трампом в мае прошлого года, ждал 11 месяцев, чтобы ответить президенту. В мемуарах под названием «Высшая лояльность» Коми весьма откровенно рассказывает о президенте США. Книга появится на прилавках американских магазинов только завтра, но она уже успела стать бестселлером. Накануне же Коми дал эксклюзивное интервью телеканалу ABC.
Больше всего Коми беспокоит моральный облик американского лидера. Трампа он называет патологическим лжецом, сравнивает его с боссом мафии, требующим личной преданности от каждого.
Трамп, зная, что от откровений Коми ему ничего хорошего ждать не приходится, еще несколько дней назад контратаковал в Twitter. В течение нескольких дней Трамп посвятил Коми и его книге 7 твитов. Для сравнения, об ударе по Сирии американский президент написал лишь одно сообщение.
О там как работается в Белом доме сейчас, написала и Washington Post. Газета утверждает, что Трамп не хотел высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипалей, но согласился, когда помощники ему сказали, что CША вышлют столько же человек, сколько и европейские страны. Когда американский президент узнал, что Германия и Франция выслали только по 4 дипломата, он пришел в ярость. Он явно полагал, что каждая страна высылает по 60 человек. По информации газеты, Трамп долго и нецензурно проклинал своих сотрудников: из-за них получилось, что США отреагировали жестче всех.
На этом фоне рейтинг президента США, немного выправившийся несколько месяцев назад, вновь пошел вниз. Деятельность Трампа сейчас одобряют лишь 39 процентов американцев, это на 4 процента меньше, чем в марте. Именно постоянные скандалы, окружающие главу Белого дома, способствуют снижению его популярности, считают специалисты.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Больше всего Коми беспокоит моральный облик американского лидера. Трампа он называет патологическим лжецом, сравнивает его с боссом мафии, требующим личной преданности от каждого.
Трамп, зная, что от откровений Коми ему ничего хорошего ждать не приходится, еще несколько дней назад контратаковал в Twitter. В течение нескольких дней Трамп посвятил Коми и его книге 7 твитов. Для сравнения, об ударе по Сирии американский президент написал лишь одно сообщение.
О там как работается в Белом доме сейчас, написала и Washington Post. Газета утверждает, что Трамп не хотел высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипалей, но согласился, когда помощники ему сказали, что CША вышлют столько же человек, сколько и европейские страны. Когда американский президент узнал, что Германия и Франция выслали только по 4 дипломата, он пришел в ярость. Он явно полагал, что каждая страна высылает по 60 человек. По информации газеты, Трамп долго и нецензурно проклинал своих сотрудников: из-за них получилось, что США отреагировали жестче всех.
На этом фоне рейтинг президента США, немного выправившийся несколько месяцев назад, вновь пошел вниз. Деятельность Трампа сейчас одобряют лишь 39 процентов американцев, это на 4 процента меньше, чем в марте. Именно постоянные скандалы, окружающие главу Белого дома, способствуют снижению его популярности, считают специалисты.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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