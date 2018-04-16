СМИ: Трамп пришел в ярость, узнав о числе высланных из ЕС российских дипломатов

Президент Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали по четыре дипломата, в то время как США — 60.
The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома пишет, что 24 марта помощники предоставили Дональду Трампу план, по которому США должны были выслать «почти столько же российских дипломатов, сколько и европейские союзники». В документе говорилось об общем числе высланных из Европы дипломатов, но Трамп решил, что речь идет о каждой стране в отдельности.
После высылки из США 60 российских дипломатов и поняв, что на самом деле имели в виду его помощники, американский президент пришел в ярость и начал обсыпать помощников нецензурными словами. Трамп, по словам источника газеты, кричал, что «его не волнует общее число» и получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.
США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле 26 марта в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. Официальный Лондон потребовал от своих союзников принять меры в отношении России. О высылке российских дипломатов объявили более десятка стран ЕС, а также Австралия, Украина и Канада. В общей сложности эти страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов.
Россия ответила зеркально.
После высылки из США 60 российских дипломатов и поняв, что на самом деле имели в виду его помощники, американский президент пришел в ярость и начал обсыпать помощников нецензурными словами. Трамп, по словам источника газеты, кричал, что «его не волнует общее число» и получается, что его администрация занимает самую жесткую позицию в отношении России.
США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле 26 марта в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. Официальный Лондон потребовал от своих союзников принять меры в отношении России. О высылке российских дипломатов объявили более десятка стран ЕС, а также Австралия, Украина и Канада. В общей сложности эти страны выслали в совокупности около 150 российских дипломатов.
Россия ответила зеркально.
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