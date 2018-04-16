Депутаты прервали каникулы ради ответа на санкции США

Депутаты Госдумы прервали свои каникулы ради того, чтобы ответить Вашингтону на новые антироссийские санкции. Объем экономического сотрудничества России и США находится на низком уровне, и возможностей для чувствительного ответа не так много. Но несколько вариантов испортить настроение американским властям и бизнесу все же есть. И как подчеркивают в Госдуме, ответные меры не должны ударить по самим россиянам.
Депутаты сейчас на каникулах, которые они перенесли с мая на апрель. Но ответ на вызовы США — дело безотлагательное. Поэтому Совет Госдумы и собрался на внеочередное заседание, чтобы как можно скорее выработать ответные меры на санкции против России, которые американцы в последнее время строчат со скоростью пулемета.
Проект закона называется «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия». За написанным поэтическим размером названием кроются самые серьезные ответные меры на вызовы США против России и вызовы тех государств, которые Вашингтон поддерживают.
Проект стал результатом коллективного законотворчества. Документ в повестку работы думы внесли совместно лидеры фракций вместе со спикером. Когда Володин заявил о том, что Совет Думы соберется на внеочередное заседание, он прямо, без казуистики, сказал: на хамское поведение США по созданию препятствий для работы российского бизнеса необходимо ответить. Конкретные шаги депутаты обсуждали без посторонних. Первые детали появились, лишь когда заседание Совета завершилось.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Решения будут ответственны. Чтобы закон был качественным. Идет дискуссия по поводу импортозамещения, но только в том случае, если мы заместим закон».
Что это будет — запрет на ввоз табака, лекарств или, наоборот, на экспорт из России продукции для американского авиапрома — пока не известно. Думать над тем, как и чем ответить американцам и всем тем странам, которые продолжают кошмарить российский бизнес и российских граждан санкциями и запретами, депутаты предлагают правительству и президенту. Формулировка тут такая: ответные меры будут вводится правительством по решению главы государства.
Две недели депутатских каникул пролетят быстро. Так что законопроект о контрсанкциях парламентарии рассмотрят уже 15 мая. А пока документ разошлют для изучения президенту, правительству, общественной палате и региональным властям, сообщает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Проект закона называется «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия». За написанным поэтическим размером названием кроются самые серьезные ответные меры на вызовы США против России и вызовы тех государств, которые Вашингтон поддерживают.
Проект стал результатом коллективного законотворчества. Документ в повестку работы думы внесли совместно лидеры фракций вместе со спикером. Когда Володин заявил о том, что Совет Думы соберется на внеочередное заседание, он прямо, без казуистики, сказал: на хамское поведение США по созданию препятствий для работы российского бизнеса необходимо ответить. Конкретные шаги депутаты обсуждали без посторонних. Первые детали появились, лишь когда заседание Совета завершилось.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Решения будут ответственны. Чтобы закон был качественным. Идет дискуссия по поводу импортозамещения, но только в том случае, если мы заместим закон».
Что это будет — запрет на ввоз табака, лекарств или, наоборот, на экспорт из России продукции для американского авиапрома — пока не известно. Думать над тем, как и чем ответить американцам и всем тем странам, которые продолжают кошмарить российский бизнес и российских граждан санкциями и запретами, депутаты предлагают правительству и президенту. Формулировка тут такая: ответные меры будут вводится правительством по решению главы государства.
Две недели депутатских каникул пролетят быстро. Так что законопроект о контрсанкциях парламентарии рассмотрят уже 15 мая. А пока документ разошлют для изучения президенту, правительству, общественной палате и региональным властям, сообщает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
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