Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал блокировку мессенджера Telegram на территории РФ.
На встрече с журналистами пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о блокировке Telegram. В частности, его спросили, насколько действия Роскомнадзора оказались эффективны, так как пользователи вполне успешно обходят блокировку.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это не игра в прятки и догонялки. Роскомнадзор предпринимает действия в исполнение решения суда».
Отвечая на вопрос об эффективности этих мер, Песков заметил, что сейчас пока не время давать такие оценки. «Очевидно одно — что эти меры будут реализованы», — заявил он.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.
Идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это не игра в прятки и догонялки. Роскомнадзор предпринимает действия в исполнение решения суда».
Отвечая на вопрос об эффективности этих мер, Песков заметил, что сейчас пока не время давать такие оценки. «Очевидно одно — что эти меры будут реализованы», — заявил он.
В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.
Идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.
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