Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Песков: блокировка Telegram — это не игра в прятки и догонялки

    4 комментария

    Песков: блокировка Telegram — это не игра в прятки и догонялки

    Песков: блокировка Telegram — это не игра в прятки и догонялки

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал блокировку мессенджера Telegram на территории РФ.

    На встрече с журналистами пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о блокировке Telegram. В частности, его спросили, насколько действия Роскомнадзора оказались эффективны, так как пользователи вполне успешно обходят блокировку.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это не игра в прятки и догонялки. Роскомнадзор предпринимает действия в исполнение решения суда».

    Отвечая на вопрос об эффективности этих мер, Песков заметил, что сейчас пока не время давать такие оценки. «Очевидно одно — что эти меры будут реализованы», — заявил он.

    смотреть«Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram
    «Конфиденциальность не продается»: Дуров отреагировал на решение суда о блокировке Telegram
    В конце прошлой недели Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом руководителей мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. По мнению Роскомнадзора, такие действия угрожают интересам страны, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

    смотретьРоскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
    Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
    Сегодня Роскомндазор приступил к блокировке Telegram, направив операторам связи соответствующие уведомления. Многие пользователи мессенджера не собираются отказываться от него и спешно осваивают работу с VPN-сервисами.

    Идею о введении дополнительных ограничений для VPN-сервисов в Роскомнадзоре не поддержали.

    Новости по теме

    Блокировка Telegram в России

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru