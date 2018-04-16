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    ЦБ РФ снимает ограничение на повышение ключевой ставки

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    ЦБ РФ снимает ограничение на повышение ключевой ставки

    ЦБ РФ снимает ограничение на повышение ключевой ставки

    Ключевая ставка Центробанка теперь может быть повышена в зависимости от прогноза инфляции.

    Банк России принял решение снять запрет на повышение ключевой ставки. Такое заявление сделал в понедельник на международном банковском форуме «Казначейство 2018» глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает РИА Новости. Теперь ключевая ставка может быть как снижена, так и поднята в зависимости от прогноза инфляции.

    Игорь Дмитриев, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: «Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции».

    Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой регулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам, а также максимальная ставка, по которой ЦБ принимает от банков средства на депозиты. Она влияет на уровень инфляции. Сейчас ставка составляет 7,25% годовых. До сих пор наблюдалась тенденция к снижению ставки: так, в 2017 году она была снижена шесть раз, в 2018 году — еще дважды. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по процентной политике запланировано на 27 апреля.

    Ранее в понедельник первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что регулятор может пересмотреть прогноз по инфляции и повысить его из-за снижения курса рубля.

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