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    Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%

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    Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%

    Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%

    Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

    Ключевая ставка снижена до 7,25% годовых.

    При этом в Банке России обратили внимание на то, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, отметив, что, согласно прогнозу, в конце года этот показатель составит 3–4%. Кроме того, в начале года возобновился рост экономической активности.

    В этих условиях, подчеркнули в Банке России, снижение ключевой ставки будет продолжаться.

    Отметим, что в феврале ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. В прошлом же году ставка снижалась шесть раз.

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