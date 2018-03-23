Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
Ключевая ставка снижена до 7,25% годовых.
При этом в Банке России обратили внимание на то, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, отметив, что, согласно прогнозу, в конце года этот показатель составит 3–4%. Кроме того, в начале года возобновился рост экономической активности.
В этих условиях, подчеркнули в Банке России, снижение ключевой ставки будет продолжаться.
Отметим, что в феврале ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. В прошлом же году ставка снижалась шесть раз.
При этом в Банке России обратили внимание на то, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, отметив, что, согласно прогнозу, в конце года этот показатель составит 3–4%. Кроме того, в начале года возобновился рост экономической активности.
В этих условиях, подчеркнули в Банке России, снижение ключевой ставки будет продолжаться.
Отметим, что в феврале ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. В прошлом же году ставка снижалась шесть раз.
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