Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых.
Принимая решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, ЦБ обратил внимание на постепенное смягчение денежно-кредитных условий и низкий уровень годовой инфляция.
В частности, отмечается, что в январе 2018 года инфляция составила 2,2%. При этом в ЦБ подчеркнули, что вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась.
В сложившихся условиях, заявили в Банке России, снижение ключевой ставки будет продолжено. Также ЦБ допустил завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году
Как отмечает РИА Новости, решение ЦБ было ожидаемым. Аналитики были уверены, что регулятор снизит ставку, но не могли прийти к единому мнению по шагу снижения — прогнозы колебались от 0,25 до 0,5 процентного пункта.
Отметим, что в прошлом году Центробанк шесть раз снижал ключевую ставку. Суммарно она упала на 2,25 процентного пункта. При этом в декабре проищошла снижение сразу на 50 базисных пунктов.
В частности, отмечается, что в январе 2018 года инфляция составила 2,2%. При этом в ЦБ подчеркнули, что вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась.
В сложившихся условиях, заявили в Банке России, снижение ключевой ставки будет продолжено. Также ЦБ допустил завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году
Как отмечает РИА Новости, решение ЦБ было ожидаемым. Аналитики были уверены, что регулятор снизит ставку, но не могли прийти к единому мнению по шагу снижения — прогнозы колебались от 0,25 до 0,5 процентного пункта.
Отметим, что в прошлом году Центробанк шесть раз снижал ключевую ставку. Суммарно она упала на 2,25 процентного пункта. При этом в декабре проищошла снижение сразу на 50 базисных пунктов.
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