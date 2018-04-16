Центробанк может повысить прогноз по инфляции на 2018 год

Центробанк может пересмотреть прогноз по инфляции в России на текущий год и повысить его.
Об этом ТАСС сообщила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева. Насколько именно повысится прогноз, она не уточнила.
Ксения Юдаева, первый зампредседателя Центробанка: «Скорее всего, вверх, судя по последним событиям и последним цифрам, по валютному курсу, но насколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации».
Между тем, по словам главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева, годовая инфляция в России в марте составила 2,4%. В апреле-мае «будет небольшое ее повышение, потом некоторое снижение, и возвращение к 4% снизу на горизонте ближайших кварталов».
В среднесрочной перспективе прогнозы регулятора по инфляции остаются неизменными, добавил Дмитриев.
Отметим, что сегодня рубль на Московской бирже продолжил снижение. Доллар на открытии торгов вырос до 62 рублей 62 копеек, евро — до 77 рублей 21 копейки. Для этого существует несколько причин: это и субботний авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии; а также уже введенные и еще ожидаемые американские санкции против РФ.
Ксения Юдаева, первый зампредседателя Центробанка: «Скорее всего, вверх, судя по последним событиям и последним цифрам, по валютному курсу, но насколько — сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации».
Между тем, по словам главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева, годовая инфляция в России в марте составила 2,4%. В апреле-мае «будет небольшое ее повышение, потом некоторое снижение, и возвращение к 4% снизу на горизонте ближайших кварталов».
В среднесрочной перспективе прогнозы регулятора по инфляции остаются неизменными, добавил Дмитриев.
Отметим, что сегодня рубль на Московской бирже продолжил снижение. Доллар на открытии торгов вырос до 62 рублей 62 копеек, евро — до 77 рублей 21 копейки. Для этого существует несколько причин: это и субботний авиаудар США, Великобритании и Франции по Сирии; а также уже введенные и еще ожидаемые американские санкции против РФ.
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