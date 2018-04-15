Опубликованы фото последствий ракетных ударов по Сирии

Американская компания, которая специализируется на съемках из космоса, опубликовала фотографии зданий, разрушенных ракетным ударом в Сирии.
Американская компания DigitalGlobe, которая специализируется на оборудовании для съемок из космоса, опубликовала снимки места в Сирии, попавшего под ракетный удар, накануне и после атаки.
На первом из снимков, опубликованных в Twitter компании, видны три здания и несколько мелких построек, расположенных в поле. На втором снимке здания разрушены, мелкие постройки и дорога повреждены.
Фотографии были предоставлены американскому изданию Washington Post. В статье, в которой эти снимки опубликованы, сообщается, что на фотографиях изображен комплекс по производству химического оружия, и что этот комплекс находится недалеко от Хомса. Газета сообщила еще об одном объекте в регионе Барзех к северу от Дамаска, на котором якобы шло производство химического оружия и который также был уничтожен при ракетном ударе. Третьей целью атаки стал аэродром Меззе.
Напомним, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР в субботу с 3:42 до 5:10 по московскому времени нанесли самолеты и корабли США, Великобритании и Франции. По информации военного ведомства, 71 из 103 крылатых ракет удалось сбить сирийским средствам ПВО.
Вашингтон, Лондон и Париж заявляли, что авиаудары стали ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе. США, Великобритания и Франция атаковали территорию САР, не дожидаясь расследования сообщений, касающихся инцидента в Думе.
На первом из снимков, опубликованных в Twitter компании, видны три здания и несколько мелких построек, расположенных в поле. На втором снимке здания разрушены, мелкие постройки и дорога повреждены.
Фотографии были предоставлены американскому изданию Washington Post. В статье, в которой эти снимки опубликованы, сообщается, что на фотографиях изображен комплекс по производству химического оружия, и что этот комплекс находится недалеко от Хомса. Газета сообщила еще об одном объекте в регионе Барзех к северу от Дамаска, на котором якобы шло производство химического оружия и который также был уничтожен при ракетном ударе. Третьей целью атаки стал аэродром Меззе.
Напомним, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР в субботу с 3:42 до 5:10 по московскому времени нанесли самолеты и корабли США, Великобритании и Франции. По информации военного ведомства, 71 из 103 крылатых ракет удалось сбить сирийским средствам ПВО.
Вашингтон, Лондон и Париж заявляли, что авиаудары стали ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе. США, Великобритания и Франция атаковали территорию САР, не дожидаясь расследования сообщений, касающихся инцидента в Думе.
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