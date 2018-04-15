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    Президент Венесуэлы назвал атаку на Сирию преступным актом

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    Президент Венесуэлы назвал атаку на Сирию преступным актом

    Президент Венесуэлы назвал атаку на Сирию преступным актом

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал преступным актом удар США и их союзников по Сирии в ночь на 14 апреля.

    Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Мы говорим, что эта атака — преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны».

    В эфире гостелевидения Мадуро заявил, что за ракетный удар ответственны «псы войны», которым нужны боевые действия, чтобы обогатиться за счет погибших.

    Николас Мадуро: «Я себя спрашиваю, сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбардировать народ Сирии».

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    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.



    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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