Президент Венесуэлы назвал атаку на Сирию преступным актом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал преступным актом удар США и их союзников по Сирии в ночь на 14 апреля.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Мы говорим, что эта атака — преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны».
В эфире гостелевидения Мадуро заявил, что за ракетный удар ответственны «псы войны», которым нужны боевые действия, чтобы обогатиться за счет погибших.
Николас Мадуро: «Я себя спрашиваю, сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбардировать народ Сирии».
Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
В эфире гостелевидения Мадуро заявил, что за ракетный удар ответственны «псы войны», которым нужны боевые действия, чтобы обогатиться за счет погибших.
Николас Мадуро: «Я себя спрашиваю, сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбардировать народ Сирии».
Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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