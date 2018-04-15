Глава минобороны Великобритании рассказал о целях удара в Сирии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заверил, что США и их союзники вовсе не планировали сорвать стратегические цели России в Сирии, когда наносили удар.
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Совместная акция, которую мы предпринимаем, ограниченная и соразмерная. Речь не идет о том, чтобы вмешаться в гражданскую войну, поменять режим или сорвать стратегические цели России в Сирии».
При этом он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, чего же на самом деле хотела добиться Великобритания. Зато упомянул об ответственности Москвы за происходящее в САР, передает ТАСС.
Гэвин Уильямсон: «Военная акция всегда является крайней мерой и не тем шагом, который дается нам легко. Мы, без сомнения, предпочли бы, чтобы Кремль — основной союзник Асада — использовал свое влияние, чтобы оказать давление на сирийский режим, чтобы тот окончательно прекратил использование химического оружия».
Напомним, в ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
При этом он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, чего же на самом деле хотела добиться Великобритания. Зато упомянул об ответственности Москвы за происходящее в САР, передает ТАСС.
Гэвин Уильямсон: «Военная акция всегда является крайней мерой и не тем шагом, который дается нам легко. Мы, без сомнения, предпочли бы, чтобы Кремль — основной союзник Асада — использовал свое влияние, чтобы оказать давление на сирийский режим, чтобы тот окончательно прекратил использование химического оружия».
Напомним, в ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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