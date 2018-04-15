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    Глава минобороны Великобритании рассказал о целях удара в Сирии. Великобритания, Сирия, войны и вооруженные конфликты, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава минобороны Великобритании рассказал о целях удара в Сирии

    Глава минобороны Великобритании рассказал о целях удара в Сирии

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    Глава минобороны Великобритании рассказал о целях удара в Сирии

    Глава минобороны Великобритании рассказал о целях удара в Сирии

      Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заверил, что США и их союзники вовсе не планировали сорвать стратегические цели России в Сирии, когда наносили удар.

      Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Совместная акция, которую мы предпринимаем, ограниченная и соразмерная. Речь не идет о том, чтобы вмешаться в гражданскую войну, поменять режим или сорвать стратегические цели России в Сирии».

      При этом он не стал вдаваться в подробности и рассказывать, чего же на самом деле хотела добиться Великобритания. Зато упомянул об ответственности Москвы за происходящее в САР, передает ТАСС.

      Гэвин Уильямсон: «Военная акция всегда является крайней мерой и не тем шагом, который дается нам легко. Мы, без сомнения, предпочли бы, чтобы Кремль — основной союзник Асада — использовал свое влияние, чтобы оказать давление на сирийский режим, чтобы тот окончательно прекратил использование химического оружия».

      Напомним, в ночь на субботу британские, американские и, как сообщалось, французские военные выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.



      Американские ракеты в небе над Сирией.

      Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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