Санкционный цугцванг: деньги на стихийной продаже российских акций потеряли инвесторы из США

На уходящей неделе у обменников в России снова выстроились очереди, в которых на этот раз пересеклись два встречных потока. Одни, поддавшись панике, бежали переводить в валюту свои рублевые заначки, другие спешили продать залежавшиеся и
наконец-то подорожавшие доллары и евро.
Когда в этот «черный понедельник» экраны трейдеров на биржах залило красным цветом, западная пресса поспешила сообщить о выигранной партии США: мол, Трамп загнал Путина в угол, поставив российской экономике сначала шах, а потом и мат.
Западные СМИ не унимаются: в аутсайдерах крупнейшие российские компании — «Сбербанк», «Мечел» и «Русал». Индекс Московской биржи теряет больше 8%, а 9 апреля становится худшим днем в истории российского рынка акций.
Бесконечную череду антироссийских санкций Дональда Трампа уже сравнивают с шахматным цугцвангом — это ситуация, при которой каждый последующий ход игрока лишь ухудшает его положение. Ведь на продаже российских акций деньги потеряли американские инвесторы.
Евгений Коган, президент инвестиционной компании, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики: «У нас все отлично. Долг наш — копейки, по сравнению с ВВП. Золотовалютные резервы растут, причем очень здорово».
Но на Западе продолжают нагнетать: Америка объявила российский алюминий вне закона. Инвесторы, брокеры, собственники компаний — все подверглись серьезному испытанию на психологическую стойкость. Сможет ли Россия встать с колен после нанесенного ей удара Трампа?
Но пока в конгрессе будут обсуждать санкции против российского госдолга, а сам Трамп в Twitter будет призывать готовиться к удару по Сирии, крупнейшие биржевые фонды США, нацеленные на российские акции, начнут скупать подешевевшие бумаги. Всего за пару дней российский рынок получит около 105 миллионов долларов.
Но эта партия еще не окончена. Россия уже анонсировала свой следующий ход конем. Госдума уже рассматривает такие ответные меры, как приостановка сотрудничества в атомной, авиационной сферах, а также запрет на ввоз алкоголя и табака.
Этими санкциями и однодневной паникой на российских финансовых рынках напуганы совсем не русские, а куда больше сами американцы.
Джим Роджерс, американский инвестор: «У меня достаточно оптимистичные прогнозы будущего России. Даже если цена упала и все обвалилось, я люблю покупать. Я вообще люблю покупать, когда люди напуганы. А особенно я люблю покупать, когда я напуган. Это обычно означает, что акции дешевеют и появляются возможности».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Алексея Симахина.
Западные СМИ не унимаются: в аутсайдерах крупнейшие российские компании — «Сбербанк», «Мечел» и «Русал». Индекс Московской биржи теряет больше 8%, а 9 апреля становится худшим днем в истории российского рынка акций.
Бесконечную череду антироссийских санкций Дональда Трампа уже сравнивают с шахматным цугцвангом — это ситуация, при которой каждый последующий ход игрока лишь ухудшает его положение. Ведь на продаже российских акций деньги потеряли американские инвесторы.
Евгений Коган, президент инвестиционной компании, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики: «У нас все отлично. Долг наш — копейки, по сравнению с ВВП. Золотовалютные резервы растут, причем очень здорово».
Но на Западе продолжают нагнетать: Америка объявила российский алюминий вне закона. Инвесторы, брокеры, собственники компаний — все подверглись серьезному испытанию на психологическую стойкость. Сможет ли Россия встать с колен после нанесенного ей удара Трампа?
Но пока в конгрессе будут обсуждать санкции против российского госдолга, а сам Трамп в Twitter будет призывать готовиться к удару по Сирии, крупнейшие биржевые фонды США, нацеленные на российские акции, начнут скупать подешевевшие бумаги. Всего за пару дней российский рынок получит около 105 миллионов долларов.
Но эта партия еще не окончена. Россия уже анонсировала свой следующий ход конем. Госдума уже рассматривает такие ответные меры, как приостановка сотрудничества в атомной, авиационной сферах, а также запрет на ввоз алкоголя и табака.
Этими санкциями и однодневной паникой на российских финансовых рынках напуганы совсем не русские, а куда больше сами американцы.
Джим Роджерс, американский инвестор: «У меня достаточно оптимистичные прогнозы будущего России. Даже если цена упала и все обвалилось, я люблю покупать. Я вообще люблю покупать, когда люди напуганы. А особенно я люблю покупать, когда я напуган. Это обычно означает, что акции дешевеют и появляются возможности».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Алексея Симахина.
Комментарии