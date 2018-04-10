Рынок акций РФ на треть отыграл потери после обвала в «черный понедельник»

Российский рынок акций по итогам вторника отыграл более трети падения предыдущего дня.
Индекс Москоской биржи за вторник вырос на 3,72% и к закрытию составил 2167,71 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,38% и составил 1090,79 пункта, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов. Накануне потери Мосбиржи и РТС составили 8,3–11,4% — это максимальный показатель с весны 2014 года. Таким образом, российский рынок акций по итогам вторника отыграл более трети вчерашнего падения.
Ростом индекса биржи обязаны повышением цен на ценные бумаги нефтегазовых и металлургических компаний: они получают наибольшую выгоду от снижения курса рубля. Росту также способствовало сегодняшнее заявление китайского лидера Си Цзиньпина о снижении пошлин на импортные автомобили и другие товары.
Рубль также смог отыграть часть потерь первой половины вторника, однако его курс остается на уровне минимальных значений последних месяцев. К 19:00 курс доллара на Мосбирже составил 62,77 рублей, а курс евро — 77,42 рубля. Напомним, сегодня утром доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, а евро поднялся выше 78 рублей.
Ослабление рубля и российского рынка в целом произошло на фоне введения новых санкций США. Напомним, в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний.
Ростом индекса биржи обязаны повышением цен на ценные бумаги нефтегазовых и металлургических компаний: они получают наибольшую выгоду от снижения курса рубля. Росту также способствовало сегодняшнее заявление китайского лидера Си Цзиньпина о снижении пошлин на импортные автомобили и другие товары.
Рубль также смог отыграть часть потерь первой половины вторника, однако его курс остается на уровне минимальных значений последних месяцев. К 19:00 курс доллара на Мосбирже составил 62,77 рублей, а курс евро — 77,42 рубля. Напомним, сегодня утром доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, а евро поднялся выше 78 рублей.
Ослабление рубля и российского рынка в целом произошло на фоне введения новых санкций США. Напомним, в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний.
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