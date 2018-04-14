Глава Евросовета поддержал удары США и союзников по Сирии

Председатель Европейского совета Дональд Туск поддержал удары США, Великобритании и Франции по Сирии, заявив, что ЕС «будет стоять с союзниками на стороне справедливости».
О своей позиции Туск написал в Twitter.
Дональд Туск: «Удары США, Великобритании и Франции показали сирийскому режиму вместе с Ираном и Россией, что они больше не могут продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это высокую цену. ЕС будет стоять со своими союзниками на стороне справедливости».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», и значительная их часть была сбита средствами сирийской ПВО. Российские системы противовоздушной обороны не применялись. Удары стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.
Дональд Туск: «Удары США, Великобритании и Франции показали сирийскому режиму вместе с Ираном и Россией, что они больше не могут продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это высокую цену. ЕС будет стоять со своими союзниками на стороне справедливости».
Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.— Donald Tusk (@eucopresident) 14 апреля 2018 г.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», и значительная их часть была сбита средствами сирийской ПВО. Российские системы противовоздушной обороны не применялись. Удары стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.
Комментарии