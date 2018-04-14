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    Глава Евросовета поддержал удары США и союзников по Сирии

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    Глава Евросовета поддержал удары США и союзников по Сирии

    Глава Евросовета поддержал удары США и союзников по Сирии

    Председатель Европейского совета Дональд Туск поддержал удары США, Великобритании и Франции по Сирии, заявив, что ЕС «будет стоять с союзниками на стороне справедливости».

    О своей позиции Туск написал в Twitter.

    Дональд Туск: «Удары США, Великобритании и Франции показали сирийскому режиму вместе с Ираном и Россией, что они больше не могут продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не заплатив за это высокую цену. ЕС будет стоять со своими союзниками на стороне справедливости».



    смотретьМинобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
    Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», и значительная их часть была сбита средствами сирийской ПВО. Российские системы противовоздушной обороны не применялись. Удары стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.

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