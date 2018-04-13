Лавров анонсировал «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалю

Москва внимательно изучает доклад Организации по запрещению химического оружия по инциденту в Солсбери и в ближайшее время обнародует интересные моменты из этого документа, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр, в частности, обратил внимание на то, что в докладе ОЗХО приводится лишь химическая формула примененного вещества, а никаких литературных названий там нет.
Сергей Лавров: «Подчеркну: ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества. В закрытой части доклада приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества, никаких „литературных“ названий там не приводится, говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в Конвенции о запрещении химоружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться».
А глава британского МИД Борис Джонсон, по словам Лаврова, «в очередной раз стал пытаться исказить истину, утверждая, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая „highly likely“». Российский министр назвал это «очередным эксцессом этого политика».
Сергей Лавров: «Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада, там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа. Мы в самое ближайшее время постараемся предать их гласности, когда эксперты — и наши, и из профильных ведомств — разберутся с этим достаточно объемным документом».
Доклад ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованный 12 апреля, подтверждает использование токсичного химического вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.
Сергей Лавров: «Подчеркну: ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества. В закрытой части доклада приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества, никаких „литературных“ названий там не приводится, говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в Конвенции о запрещении химоружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться».
А глава британского МИД Борис Джонсон, по словам Лаврова, «в очередной раз стал пытаться исказить истину, утверждая, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая „highly likely“». Российский министр назвал это «очередным эксцессом этого политика».
Сергей Лавров: «Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада, там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа. Мы в самое ближайшее время постараемся предать их гласности, когда эксперты — и наши, и из профильных ведомств — разберутся с этим достаточно объемным документом».
Доклад ОЗХО по результатам расследования инцидента в Солсбери, опубликованный 12 апреля, подтверждает использование токсичного химического вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.
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